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​Премьера новой ŠKODA OCTAVIA в Сургуте пройдет 1 апреля

Приглашаем всех КРУТЫХ ПАП и их семьи на премьеру Новой OCTAVIA в наш дилерский центр 1 и 2 апреля с 12:00 до 16:00 часов.

В программе мероприятия:

  • Fresh-bar с вкуснейшими коктейлями;
  • Зона «Beauty» для милых дам;
  • Игровая площадка для детей и мастер-классы;
  • Самая крутая фотозона;
  • Аэрохоккей;
  • Тест-драйвы на Новой ŠKODA OCTAVIA

    • Вы можете записаться на тест-драйв уже сейчас и пройти его одним из первых, 1-2 апреля, в Дни открытых дверей! Запись по телефону: (3462) 503-603.

    Не пропусти самую крутую вечеринку!

    ВМ Сургут, ул. Профсоюзов, 49/1, телефон: 8(3462) 503-603.

    Регистрация на мероприятие: http://newoctavia.ru/party/


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    Сегодня в 14:43, просмотров: 168, комментариев: 0


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