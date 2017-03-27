​Премьера новой ŠKODA OCTAVIA в Сургуте пройдет 1 апреля

Приглашаем всех КРУТЫХ ПАП и их семьи на премьеру Новой OCTAVIA в наш дилерский центр 1 и 2 апреля с 12:00 до 16:00 часов.
В программе мероприятия:
Вы можете записаться на тест-драйв уже сейчас и пройти его одним из первых, 1-2 апреля, в Дни открытых дверей! Запись по телефону: (3462) 503-603.
Не пропусти самую крутую вечеринку!
ВМ Сургут, ул. Профсоюзов, 49/1, телефон: 8(3462) 503-603.
Регистрация на мероприятие: http://newoctavia.ru/party/
Сургут — город культуры и туризма? Владимир Фризен, председатель комитета культуры и туризма // ONLINE 4 апреля в 14:00