​Премьера новой ŠKODA OCTAVIA в Сургуте пройдет 1 апреля

Приглашаем всех КРУТЫХ ПАП и их семьи на премьеру Новой OCTAVIA в наш дилерский центр 1 и 2 апреля с 12:00 до 16:00 часов.

В программе мероприятия:

Fresh-bar с вкуснейшими коктейлями;

Зона «Beauty» для милых дам;

Игровая площадка для детей и мастер-классы;

Самая крутая фотозона;

Аэрохоккей;

Тест-драйвы на Новой ŠKODA OCTAVIA

Вы можете записаться на тест-драйв уже сейчас и пройти его одним из первых, 1-2 апреля, в Дни открытых дверей! Запись по телефону: (3462) 503-603.

Не пропусти самую крутую вечеринку!

ВМ Сургут, ул. Профсоюзов, 49/1, телефон: 8(3462) 503-603.

Регистрация на мероприятие: http://newoctavia.ru/party/