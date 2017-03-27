​Продлевать водительские права теперь можно в МФЦ

Новые правила получения водительских прав в России предусматривают возможность продления их в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ): об этом говорится на сайте правительства РФ.

Напомним, что до этого владельцы документов обращались в ГАИ — теперь же можно будет предоставить в МФС медицинское заключение. В этом случае новые права будут действовать 10 лет.

Права международного образца также можно будет получить в МФЦ.