​«На лыжах покатался»: Медведев рассказал, что делал во время протестных митингов в России

Пока по всей стране проходили антикоррупционные митинги, глава правительства Дмитрий Медведев катался на лыжах — об этом он сам рассказал в своем инстаграме. Напомним, что протестные акции были инициированы после расследования Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости, которой владеет именно премьер-министр. Он, однако, предпочел «не замечать» масштабных митингов, прокатившихся по крупным городам России.

В комментариях к публикации от 8 марта в инстаграме пользователь ispiridonoff спросил его: «Привет! Как дела?»

«Неплохо, на лыжах покатался», — написал в ответ Медведев. И поставил смайлик.