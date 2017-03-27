​После антикоррупционных митингов власти России собираются повысить возрастной ценз для их участников

Минимально допустимый возраст участников митингов и шествий в России может быть повышен, сообщает znak.com: это будет сделано в ответ на протестные акции 26 марта против коррупции, в которых участвовало в том числе молодое население страны. Среди сотен задержанных по всей стране оказались люди младше 18 лет, в раде случаев при задержании несовершеннолетним причинили травмы.

Предложение установить возрастной ценз для участников массовых акций принадлежит общественному движению «За безопасность» из Санкт-Петербурга, которое обратилось к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко.