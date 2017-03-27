​Турция может предоставить россиянам въезд в страну по внутренним паспортам

Турция готова обсудить с российской стороной порядок пересечения границы российскими гражданами без загранпаспортов. Об этом на встрече с представителями русской общины Антальи заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны еще два года назад, то есть до инцидента со сбитым российским самолетом, достигли значительного прогресса в этом вопросе. Сейчас, когда двусторонние отношения вновь нормализовались, Анкара готова вернутся к обсуждению.

Чавушоглу отметил, что нормализация отношений России и Турции продолжается, и между президентами двух стран установились дружеские отношения. По его словам, в этой связи Анкара намерена укрепить сотрудничество с Москвой для урегулирования региональных проблем. Чавушоглу также сообщил, что в деле нормализации и улучшений отношений между двумя странами важную роль сыграл тот факт, что обе стороны выполняют данные обещания и действуют в соответствии с подписанными соглашениями.