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​На Приобском месторождении в Югре погиб рабочий

Проводится проверка

В субботу, 25 марта, на территории Приобского месторождения погиб 31-летний рабочий. «По предварительным данным, когда мужчина находился рядом с автомобилем КамАЗ, произошло разрушение цистерны с технической жидкостью, часть которой ударила мужчину, причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Отметим, что на месте происшествия следов возгорания и пожара не выявлено, не обнаружено и видимых повреждений на самом автомобиле. Вместе с тем, зафиксировано разрушение одной части цистерны», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас по данному факту следственным отделом организована процессуальная проверка. Уже проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы повреждения цистерны, изъяты образцы технической жидкости с целью установления причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 202, комментариев: 0


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