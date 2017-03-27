​Прокурорская проверка выявила хищение бюджетных средств в Когалыме

В Когалыме возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств из бюджета в рамках реализации программ в сфере содействия занятости населения. Прокурорская проверка установила, что директор ООО «Когалымский Дом Права и Финансов «Тайный Советник» заключила договор с Центром занятости населения и казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Когалыма» о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации оплачиваемых общественных работ на территории города.

«Для получения компенсации указанных расходов директор общества предоставила подложные платежные документы с завышенной суммой оплаты труда, которые послужили основанием для компенсации расходов работодателя на выплату заработной платы работнику в сумме 41 тысячи рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры округа.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.