​МФЦ получили право выдавать водительские удостоверения взамен ранее выданных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, наделяющее Многофункциональные центры полномочиями по выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции водительских удостоверений взамен ранее выданных.

«Принятые решения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг, уменьшение финансовых и временных издержек граждан при обращении за госуслугами, снижение коррупционных рисков», - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Ранее национальные водительские удостоверения (взамен ранее выданных) и международные водительские удостоверения можно было получить только в подразделениях Госавтоинспекции.

Также внесены изменения, уточняющие вопросы замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Теперь при наличии медицинского заключения можно получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет.