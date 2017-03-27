​В Югре продолжает бушевать сильный ветер, на дорогах — гололед

Специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют на понедельник, 27 марта, неблагоприятные погодные явления на территории округа. Местами в Югре местами ожидается ветер юго-западных направлений порывами 13-18 метров в секунду, гололедные явления, снег и мокрый снег. Температура днем составит 0,+5 ºС.

28 и 29 марта также ожидаются небольшие снегопады, слабые гололедные явления, порывистый ветер южных направлений. Температура ночью составит 0,-5 ºС, при прояснениях до -10 ºС, днем 0,+5 ºС.