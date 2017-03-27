​День войск национальной гвардии отмечается в России сегодня впервые

Сегодня, 27 марта, впервые в России отмечается профессиональный праздник — День войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает calend.ru.

Напомним, что праздник был установлен указом президента от 16 января 2017 года «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации», — отмечается на портале.

Эта дата в течение 20 лет отмечалась как День внутренних войск МВД России, которые в апреле 2016 года были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ. Именно поэтому и праздник пришлось переименовать.