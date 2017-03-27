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​Начинающих водителей ограничили в правах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в Правила дорожного движения. Документ опубликован на сайте правительства РФ. Изменения касаются водителей со стажем менее двух лет и направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей.

«Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, которыми введены ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы», - говорится в документе.

Также в постановлении указано, что в случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель» предусматривается запрет эксплуатации таких транспортных средств, позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 163, комментариев: 0


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