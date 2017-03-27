​Суррогатное материнство в России могут запретить

В Госдуму планируют законопроект, запрещающий суррогатное материнство, пишут сегодня «Известия». Автор документа, сенатор Антон Беляков, считает, что наша страна стала центром «репродуктивного туризма», но отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством.

Свое предложение Антон Беляков основывает на том, что оказание услуг суррогатного материнства в России производится сейчас по гражданско-правовому договору. Он допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, но не гарантирует при этом их строгого выполнения. «Для передачи ребенка от суррогатной мамы к родителям-«заказчикам» не требуется даже процедура усыновления. При этом в соответствии с Семейным кодексом РФ (ч. 4 ст. 51) биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей», - отмечает он.

По мнению сенатора, всё чаще к услугам наших соотечественниц, вынашивающих «детей на заказ», прибегают иностранные пары. Относительная дешевизна и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров так называемого репродуктивного туризма.

До того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, Антон Беляков предлагает запретить его использование.

Юристы подтверждают, что законодательная база суррогатного материнства очень противоречива. А медики, специализирующиеся на лечении бесплодия, бьют тревогу. По их данным, растет число людей, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья, а отказ от суррогатного материнства только усугубит это социальное бедствие. Кроме того, врачи не подтверждают информацию о том, что Россию наводнили бесплодные иностранцы. «К нам обращаются в основном россияне, а иностранцев — не больше одной пары в месяц», - подчеркнул репродуктолог специализированной клиники ЭКО «АльтраВита».