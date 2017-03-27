​Пробе Манту утвердили замену: родители смогут выбрать из нескольких вариантов

Родители смогут выбирать из нескольких вариантов тестов на туберкулез. Альтернативу пробе Манту предложило Всероссийское общество фтизиатров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав. Новые рекомендации озвучены после заявления уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая предложила сделать пробу Манту необязательной для приему в детсад и школу, потому что многие родители не хотят ее делать своим детям.

«Два дня назад Всероссийским обществом фтизиатров были приняты рекомендации по проведению тестирования на туберкулез,— говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.— Специалисты утвердили несколько возможных вариантов тестирования, включая не только пробу Манту, но и тестирование с использованием “Диаскинтеста” и “Т-теста”». В сообщении подчеркивается, что «результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными для приема ребенка в дошкольное учреждение».

Главный детский фтизиатр Минздрава Валентина Аксенова в беседе с корреспондентом издания отметила, что родители, выступающие против пробы Манту, это, в основном, те, «кто выступает против всего: против прививок и против того, чтобы вводить в организм ребенка что-либо, любое вещество». При этом и ранее родители могли сделать Т-тест, после чего необходимо было пойти к фтизиатру с его результатами и получить заключение для школы или детского сада. «Но ведь родители и к фтизиатру не хотели идти, а сразу в школу, — рассказала эксперт. — Теперь все нормативные документы готовы, и можно будет отдать результаты теста сразу в образовательное учреждение».

Она отметила, что в России бесплатно делают пробу Манту и Диаскин-тест, для остальных же «нужна мощная лаборатория», и их делают только на коммерческой основе. Стоимость Т-теста может достигать 8,5 тыс. руб. в зависимости от медицинского учреждения, которое предлагает эту услугу.