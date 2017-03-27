​Договоренность о сокращении добычи нефти могут продлить на полгода

Организация стран-экспортеров ОПЕК проинформировала, что сделка по сокращению добычи нефти может быть продлена на полгода, сообщает «Российская газета». Рекомендации на эту тему будут рассмотрены в апреле 2017 году.

В опубликованном организацией пресс-релизе подчеркивается, что «мониторинговый комитет отмечает высокий уровень выполнения обязательств». Участники картеля смогли выполнить условия соглашения о сокращении добычи нефти на 106 процентов, а вместе со странами, которые в ОПЕК не входят, но в соглашении участвуют - уровень выполненных обязательств составил 94 процента.

ОПЕК и ряд не входящих в нее стран заключили соглашение о совместном снижении с 1 января 2017 года добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Срок действия договоренностей истекает в июне.

Как ранее сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия сократила добычу нефти на 185 тысяч баррелей в сутки по договоренности со странами ОПЕК и рядом стран не-ОПЕК.

В Югре в феврале 2017 года добыто 17,941 млн тонн нефти, среднесуточная добыча составила 640,7 тыс. тонн. В феврале 2016-го уровень добычи в округе составил 18,971 млн тонн нефти. В 2017 году в округе рассчитывают добыть 234 млн тонн нефти. Снижение планового показателя связано с договоренностями России и ОПЕК, а также с естественными факторами, влияющими на ежегодное снижение добычи нефти в Югре, отмечает «Агентство нефтегазовой информации».