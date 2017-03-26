​В Москве на несанкционированной акции задержаны несколько сотен человек

В воскресенье, 26 марта, по официальным данным на 17.00 мск задержаны более 500 участников несанкционированного митинга против коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди задержанных и организатор акции Алексей Навальный. Предположительно, в отношении большинства из них будут составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), другая часть будет отпущена после беседы. Задержания прошли и в других городах, где акции проводились без согласования с властями.

Также сообщается о том, что сотрудники ФБК доставлены в отделении полиции. В офисе фонда, который вел трансляцию несогласованного митинга, проходят обыски, возможно, по статье 282 УК РФ (экстремизм) , уточняет «Интерфакс».