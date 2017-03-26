​В митингах против коррупции приняли участие десятки тысяч человек в нескольких городах России

В России продолжаются митинги против коррупции, организованные сторонниками Алексея Навального. Пикеты и шествия прошли на Дальнем Востоке, в городах Сибири и Урала. В ряде городов митинги были несанкционированными. В Екатеринбурге в акции приняли участие, по предварительным данным, порядка 4-5 тысяч человек. В Тюмени митинг был согласован, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек.

Попытались организоваться на пикет и в Нижневартовске, однако акцию они не согласовали с местными властями, поэтому она не затянулась надолго. На площади Нефтяников собрались несколько десятков человек, которым пришлось разойтись по законному требованию стражей порядка.

В городах России мероприятия проходили относительно мирно, хотя были сообщения о задержаниях во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге и некоторых других городах. Задерживали, в основном, людей с плакатами.

Момент задержания Навального в Москве, фото: twitter.com/RTVi

Сейчас митинг проходит в Москве, Санкт-Петербурге, где, по данным властей, он не согласован, Калининграде. Драматичнее всего события развиваются в столице. СМИ сообщали о задержаниях еще до начала акции. Алексея Навального задержали, едва он успел присоединиться к мероприятию. Были задержаны и другие участники митинга. «ОВД-инфо», в частности, сообщает о задержании 130 человек в Москве.

Точных данных о количестве участников нет. Онлайн-трансляция ФБК об антикоррупционных митингах сейчас смотрят больше 130 тысяч человек. По некоторым данным, это вторая по популярности трансляция на YouTube.