​В Москве на митинге против коррупции задержали Алексея Навального

На митинге против коррупции в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального, сообщает в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Навальный был задержан на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, уточняет meduza.io. Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания.

Напомним, 26 марта в десятках российских городов прошли акции против коррупции, организаторами которых выступили сторонники Алексея Навального. В большинстве случаев, в том числе в Москве, акции не были согласованы с местными властями.