​В городах Югры проходят массовые мероприятия // ФОТО

В воскресенье, 26 марта, в городах Югры прошли различные массовые мероприятия. Так, в Нижневартовске горожане собрались на массовую лепку снеговиков на приз местного портала «NV86.ru».

Фото: vk.com/hellonownv

В Нефтеюганске несколько десятков человек собрались у кинотеатра «Юган». Судя по официальной информации пресс-службы администрации города, здесь проходит флешмоб «Здоровое поколение», «целью которого является формирование позитивного отношения молодежи к здоровому образу жизни».

Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

В Сургуте также замечена организованная группа людей. На площади у администрации города проходит согласованный митинг КПРФ «против нарушений пенсионного законодательства Пенсионным Фондом РФ».

Фото: vk.com/kinform

Отметим, что сегодня в десятках российских городов проходят митинги против коррупции, организованные сторонниками Алексея Навального. Митинги уже прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале. Сейчас, как следует из онлайн-трансляции Znak.com, проходит акция в Белгороде. В Москве митинг начнется в 14.00 мск. Между тем ТАСС выпустил материал о том, что участникам оппозиционных митингов грозят штрафы до 20 тыс. рублей и аресты до 15 суток, а за хулиганские действия - вплоть до уголовной ответственности.