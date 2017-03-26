​В городах России проходят митинги против коррупции // ФОТО

В воскресенье, 26 марта, в городах России проходят митинги против коррупции, организованные сторонниками Алексея Навального. Организаторы митинга требуют расследования коррупционных схем, с помощью которых, по их мнению, премьер-министр России Дмитрий Медведев получил в распоряжение имущество, совершенно не сопоставимое с его официальными доходами.

Во Владивостоке митинг начался в 13.00 на привокзальной площади. По данным портала VL.ru, на митинг вышли около тысячи человек, около 40 из них были задержаны.

Фото: newsvl.ru

В Новосибирске власти так и не согласовали с организаторами площадку для проведения акции. Однако в субботу Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга, пишет «НГС.Новости». По данным издания, в митинге приняли участие больше двух тысяч человек. Znak.com сообщает о пяти тысячах участников. Завершился он запуском в небо надувных желтых уток — символа мероприятия.

Митинг в Новосибирске. Фото: ngs.ru

Акции проходят также в Челябинске, Томске, Екатеринбурге, Красноярске и других крупных городах страны. Прямая трансляция ведется на канале «Навальный LIVE» на Youtube.

Митинг в Челябинске. На улицы вышли почти 1500 человек

Начало митинга в Екатеринбурге. Фото: znak.com

