​Россия сократила нефтедобычу на 185 тысяч баррелей в сутки

Россия сократила добычу нефти на 185 тысяч баррелей в сутки по договоренности со странами ОПЕК и рядом стран не-ОПЕК. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

Квота России по сокращению добычи нефти составляет 300 тысяч баррелей в сутки. К концу марта Россия обещала выйти на снижение в 200 тысяч баррелей в сутки, на середину марта снижение уже достигло около 160 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки - до 32,5 млн баррелей в сутки, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки, начало действовать с 1 января 2017 года. В воскресенье, 26 марта, в Кувейте должно состояться заседание министерского комитета по контролю за выполнением договоренностей ОПЕК и стран, не входящих в картель. Помимо контроля за сокращением добычи нефти его участники могут поднять вопрос возможного продления соглашения, отмечает «Российская газета».