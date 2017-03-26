Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сделать необязательной пробу Манту, которая используется для диагностики туберкулеза, и дать возможность самим выбирать способы диагностики туберкулеза. Омбудсмен в качестве довода привела обращения родителей, которые жаловались ей на то, что детей не берут в детсады и школы без прохождения этого теста. Кузневцова уже направила обращение в Минздрав РФ, передает ТАСС.

«Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать Манту, но их не берут в садики, не пускают в школы, - объяснила свою позицию уполномоченный по правам ребенка в эфире телеканала «Россия 24». - Мы обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор. На самом деле законом предусмотрен выбор родителей. Здесь каждый волен его делать, исходя из собственных познаний, убеждений».

По словам Кузнецовой, рассматриваются различные варианты замены пробы, например Т-спот.