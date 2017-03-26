​В Югре до середины недели будет стоять снежная и ветреная погода

В воскресенье, 26 марта, в Югре ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, в большинстве районов пройдет снег, на дорогах будет скользко. Температура днем составит 0,+5 ºС.

В начале следующей недели, 27 и 28 марта, также ожидаются снегопады и гололедица. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах — порывы до сильного. Температура ночью опустится до минус 5 ºС, при прояснениях до — минус 10 ºС, днем 0,+5 ºС.