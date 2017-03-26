​Власти Украины предложили России выбрать другого участника для участия на Евровидении

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил России выбрать другого конкурсанта для участия в песенном на «Евровидении 2017». В эфире «Украинского радио» он заявил, что страна готова принять все страны-участницы песенного конкурса, в том числе и представителя от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательства.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — цитирует Кириленко РБК.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила представительнице России Юлии Самойловой въезд в страну на три года из-за того, что девушка посещала Крым.