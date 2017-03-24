​В Советском на пожаре погиб мужчина

В ночь на четверг, 23 марта, в СОТ «Строитель» в города Советский произошло возгорание дачного дома. В ходе тушения пожара около дома обнаружено тело проживавшего в нем мужчины, 1953 года рождения.

«По данному факту Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение. Для установления причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания электропроводки. С целью установления причины возгорания специалисты противопожарной службы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре проведут пожарно-техническое исследование.