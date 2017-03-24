​В Югре подростка подозревают в вымогательстве с применением насилия

17-летний житель Югры стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в вымогательстве, совершенном с применением насилия. «По версии следствия, в сентябре и октябре 2016 года 17-летний подозреваемый с применением насилия неоднократно требовал от сверстника передать ему денежные средства», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Подозреваемый дал признательные показания. Стоит отметить, что санкция ч. 2 ст. 163 УК РФ в качестве максимального наказание предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом и с ограничением свободы.