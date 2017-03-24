​Михаил Селюков оказал помощь Детской хореографической школе №1 Сургута

В адрес депутата Тюменской областной Думы Михаила Селюкова (фракция ЛДПР) поступило благодарственное письмо от администрации и педагогического коллектива сургутской «Детской хореографической школы № 1». В письме помимо слов благодарности за вклад в дело поддержки молодых талантов, было отмечено: «Очень важно, что Вы заинтересованы в поддержке и развитии детского творчества, радеете за сохранение и умножение национальных художественно-культурных ценностей».

Ранее руководство школы обратилось к Михаилу Селюкову с просьбой оказать помощь в приобретении сценических костюмов для хореографической постановки «Вепсский танец» «Образцовому художественному коллективу» ансамблю народного танца «Сувенир». В обращении отмечалось, что ансамбль неоднократно награждался высокими наградами окружного, регионального, всероссийского и международного значения. После рассмотрения обращения денежные средства были выделены.

«Дети – наше общее богатство и общая гордость, - сказал Михаил Селюков. – А воспитание и обучение ребенка – это не просто работа, а призвание. Желаю педагогам и воспитанникам школы счастливой творческой судьбы, новых свершений и процветания».