​Центробанк cнизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку до 9,75 процента годовых: сообщатся на официальном сайте финансового регулятора.

Инфляция замедляется быстрее прогнозов, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности: об этом говорят представители совета директоров ЦБ. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. «В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в четыре процента будет достигнут до конца 2017 г. и будет поддерживаться в дальнейшем», — отмечается в сообщении Банка России.

Ключевая ставка также, возможно, будет постепенно снижаться во втором-третьем кварталах этого года: ЦБ не исключает такой возможности.

Сообщая о снижении ключевой ставки, republic.ru отмечает, что это произошло против воли президента России — после его предупреждения о рисках «необоснованного и преждевременного» снижения. Владимир Путин в середине марта отмечал, что это приведет к «инфляции, ослаблению рубля и в результате — к уменьшению инвестиционных возможностей», поэтому «здесь спешка может очень дорого стоить».