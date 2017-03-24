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​Сбербанк запустил чат-бот для корпоративных клиентов

Сбербанк запустил пилотную версию чат-бота для Facebook Messenger в группе «Сбербанк для бизнеса» на Facebook.

Сейчас он умеет искать на карте ближайшие банкоматы для самоинкассации на основе местоположения пользователя, отправлять заявки на торговый и интернет-эквайринг и проверять контрагента по ИНН/ОГРН(ИП). Если клиент обратился за консультацией на странице «Сбербанк для бизнеса» впервые, он получит приветственное сообщение с предложением совершить одно из этих действий. Клиент может выбрать вариант «Задать вопрос», тогда диалог продолжится с администратором группы.

В дальнейшем у чат-бота появятся новые функции, в числе которых заявка на резервирование счёта, запрос на актуальные курсы валют, заказ услуг по инкассации, чат со специалистом технической поддержки.

«Мы создаём модель обслуживания корпоративных клиентов, которая позволит оказывать им всестороннюю онлайн-поддержку в круглосуточном режиме, — отметил Управляющий директор, и.о. руководителя Управления развития удаленных каналов обслуживания Сбербанка Евгений Колбин. — Новый проект поможет автоматизировать процесс консультаций и в разы увеличить скорость оказания услуг».


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Сегодня в 15:21, просмотров: 139, комментариев: 0


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