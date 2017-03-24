​Синоптики продлили прогноз неблагоприятной погоды в Югре на субботу: ожидаются ветер, метель и гололедица

В субботу, 25 марта, в Югре ожидается неблагоприятная погода: местами местами ожидается ветер западных направлений порывами 13-18 метров в секунду, метель, гололедные явления. В большинстве районов пройдет мокрый снег. Температура ночью составит -3,-8 ºС, днем -1,+4 ºС.

«В период с 26 по 31 марта будет преобладать погода циклонического типа типа, - сообщили специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду. - Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет мокрый снег, снег от небольшого до умеренного. Ожидается усиление ветра западных направлений порывами до 13-18 метров в секунду, метель. В отдельных районах гололедные явления. Преобладающая температура воздуха ночью -4,-9 ºС, при прояснениях в отдельных районах до -14 ºС, днем -2,+3 ºС».