В Югре снижена грузоподъемность ледовых переправ. В частности, в Нижневартовском районе установлена грузоподъемность до десяти тонн на переправах, расположенных на автозимниках п. Ваховск – д. Усть-Колек-Еган; п. Белорусский – с. Ларьяк и с. Ларьяк – д. Чехломей – с. Большой Ларьяк (через реку Вах), ограничено движение транспорта свыше 10 тонн. На переправе через реку Пасол действует грузоподъемность 1 тонна. На остальных ледовых переправах Югры грузоподъемность ограничена пятнадцатью тоннами.

«На сегодняшний день на территории автономного округа функционирует 51 ледовая переправа межмуниципального значения. Закрытие всех переправ планируется в первой декаде апреля», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.