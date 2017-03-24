​ВЦИОМ: Четверть россиян не одобряют продовольственные «антисанкции»

Через два с половиной года после введения продовольственных «антисанкций» доля россиян, не одобряющих их введение, выросла с 9 до 24 процентов. Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного в начале марта. Между тем, большинство россиян, 72 процента, выражают поддержку принятым мерам.

Аналогичная тенденция наблюдается и в оценках последствий от введенных контрсанкций для нашей страны: если в 2014 году только девять процентов опрошенных говорили о том, что данные меры принесли больше вреда, чем пользы, то сегодня – уже 26 процентов. В то же время, как показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Сутник», большинство россиян (67%) считают, что российские контрсанкции скорее пошли на пользу нашей стране (в 2014 г. – 80%).

Ранее социологи выяснили, что россиян стали меньше беспокоить западные санкции. Если в 2015 году 52 процента граждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, то в марте 2017 года эта доля составила 27 процентов. В то же время о положительных последствиях стали говорить существенно чаще: за тот же период с 17 до 35 процентов. В настоящее время треть опрошенных (32%) полагает, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2-3 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.