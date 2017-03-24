​Дмитрий Медведев повысил тариф на «Платон» до 1,91 рубля: «Я думаю, что это решение вас не огорчит»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 15 апреля 2017 года тариф на «Платон» будет поднят на 25 процентов — до 1,91 рубля за километр пути. Ранее планировалось, что тариф вырастит в два раза. Решение принято после встречи Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, подчеркивается в официальной информации, опубликованной на сайте правительства страны.

Премьер-министр встретился с дальнобойщиками в четверг, 24 марта. «Сама система «Платон», о которой мы в том числе говорили, действительно работает, - заключил премьер после диалога с предпринимателями. - Принципы, которые заложены в неё, вы это тоже признаёте, правильные. Но нужно отладить все организационные и правовые механизмы, это совершенно очевидно, мы и раньше это понимали, и опыт её внедрения показывает, что это именно так. Нужно обеспечить правильное правоприменение, чтобы не было стыдно никому из участников этих отношений. Поэтому мы, я считаю, могли бы эту экспериментальную часть не сплющивать, а растянуть – и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент, на время, от более жёстких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы, то есть на 25% к установленному сегодня тарифу. Я думаю, что это позволит и всем грузоперевозчикам лучше приспособиться, и ещё раз верифицировать работу самой системы – увидеть, как она действует, увидеть её сильные стороны и слабые стороны. Я думаю, что это решение вас не огорчит».