​На Алтае появилась гора Газпром

Гора Газпром появилась на Алтае: глава республики Алексей Бердников вручил председателю правления газовой компании Алексею Миллеру сертификат о присвоении безымянной вершине Курайского хребта на территории республики соответствующего названия, передают «Ведомости» со ссылкой на пресс-центр «Газпрома».
Курайский хребет протяженностью 140 км находится в Восточном Алтае, административно находится на территории Кош-Агачского района республики.
Сургут — город культуры и туризма? Владимир Фризен, председатель комитета культуры и туризма // ONLINE 4 апреля в 14:00