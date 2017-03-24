​В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы» из-за экстремизма

Министерство юстиции РФ приостановило деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы» в России из-за экстремистской деятельности, сообщает РИА «Новости». Теперь «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» числится в списке общественных и религиозных объединений, работа которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд примет 5 апреля.

На сайте «Свидетелей Иеговы в России» сообщается, что соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала. «Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России, оно напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы в России", а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии», — говорится в заявлении.