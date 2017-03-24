​В Пыть-Яхе полицейские спасли из горящего дома трех человек

В Пять-Яхе инспекторы ГИБДД старший лейтенант полиции В. Трофимов и капитан полиции С. Королёв , патрулирующие город, спасли из горящего дома на улице Мира в поселке Черёмушки трех человек. Прибыв на место происшествия, они незамедлительно приняли меры по эвакуации жильцов.

«Из горящего строения полицейские помогли выбраться трем жильцам. По словам инспекторов ГИБДД, трудности состояли в том, что они не могли пройти через калитку, так как пламя огня пылало со стороны дома. Перепрыгнув через ворота, Трофимов сначала помог выбраться пожилому мужчине, передав его своему напарнику, после чего вынес из огня женщину. Пострадавших стражи порядка передали прибывшим медикам, после чего оцепили территорию», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Югре, пожар произошел в ночь на 22 марта. Сообщение о возгорании поступило в 00.33. Горели жилой дом, хозяйственная постройка и гараж. На ликвидацию пожара ушло больше двух часов. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Огнем полностью уничтожен дом, надворные постройки. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.