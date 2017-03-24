​Первый канал не станет организовывать дистанционное выступление Юлии Самойловой на «Евровидении»

Видеотрансляции выступления Юлии Самойловой на «Евровидении» не будет: Первый канал отверг идею Европейского вещательного союза (EBU), которую он подал в связи с тем, что Украина запретила российской участнице въезд на территорию страны.

Как передает «Дождь», предложение не понравилось ни российской, ни украинской стороне. «Мы считаем предложение дистанционного участия странным и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в прямом эфире», — прокомментировали представители Первого канала. Однако в EBU отметили, что идея хороша — вполне в духе времени: «Это не происходило никогда за 60-летнюю историю конкурса, но в духе инклюзивности, который присущ Евровидению, принято решение, которое даст возможность участия всем 43 конкурсантам», — говорится в распространенном накануне заявлении.

Украинская сторона же сочла даже такое участие россиянки в конкурсе, который пройдет в Киеве, нарушением законодательства: об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Напомним, что въезд на территорию Украины был запрещен Юлии Самойловой в связи с тем, что она выступала в Крыму в 2015 году, приехав на полуостров в обход украинского законодательства.