​В Госдуме предложили повысить возраст призыва в армию до 30 лет

В Госдуме задумались над борьбой с уклонистами от прохождения службы в армии. Парламентарии предложили увеличить призывной возраст до 30 лет. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по обороне.

«Мы детально обсудили и в целом отметили, что и в Вооруженных силах, и в других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва, однако, вместе с этим нельзя не отметить, что еще имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, и также есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы», - цитирует «Интерфакс» председателя комитета Владимира Шаманова.

Он сообщил также, что «сейчас будет создана рабочая группа».