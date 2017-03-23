​Организаторы «Евровидения» предложили Самойловой участвовать в конкурсе дистанционно

Европейский вещательный союз (ЕВС) выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе «Евровидение-2017», сообщает ТАСС.

«Принимая во внимание то, что власти Украины могут сохранить в силе запрет, а также стремясь сохранить аполитичный характер песенного конкурса «Евровидение», ЕВС активно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу возможность дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕВС.

В организации подчеркнули, что еще никогда прежде участникам не предлагалась возможность выступить на конкурсе не в живую, а транслировать свое выступление.

Однако вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что трансляция выступления участницы «Евровидения-2017» от РФ Юлии Самойловой украинскими телеканалами — такое же нарушение местных законов, как и въезд в страну. «Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд в Украину. Европейский вещательный союз должен был учесть это», — написал он цитирует его сообщение в соцсети Twitter РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Самойловой въезд в страну на три года из-за того, что девушка посещала Крым. В четверг Первый канал сообщил, что Юлия Самойлова выступит на Евровидение в 2018 году.