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​Публичные слушания в Сургуте будут проводить в удобное для работающих горожан время

Публичные слушания будут проводится в Сургуте в удобное для работающего населения время: после 18.00 по будням или в выходные дни. Такое решение принято на шестом заседании городской думы, сообщил на своей личной странице в соцсети градоначальник Вадим Шувалов.

«Депутаты проголосовали за утверждение порядка организации и проведения публичных слушаний в Сургуте. Прокуратура и департамент внутренней политики округа обратили внимание на то, что работающие граждане не могут участвовать в публичных слушаниях, поскольку они проводятся по будням в утренние часы, когда социально активная часть населения не может присутствовать. Теперь, после изменения порядка, публичные слушания будут проходить в будние дни после 18.00 или в выходные дни», - написал он.

Также парламентарии приняли решение о создании Молодежной палаты, которую планируют сформировать летом. «Создается она для того, чтобы привлекать молодежь для участия в социально-экономической, правотворческой жизни города. Формироваться она будет по принципу делегирования. Делегировать своих представителей в молодежный парламент могут организации города, общественные объединения. На Думу будет выноситься список предполагаемых кандидатов для утверждения депутатами», - пояснил глава города.


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Сегодня в 17:47, просмотров: 131, комментариев: 0


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