​Дмитрий Медведев заявил, что у него не было проблем со здоровьем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок заявил, что в последнее время у него не было проблем со здоровьем, пишет «Интерфакс».

«Да я и не болел», - сказал он в ответ на поздравление одного из участников встречи с выздоровлением.

Напомним, о том, что Медведев подхватил грипп, сообщил президент Владимир Путин на заседании правительства, которое проходило без премьер-министра. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал президент.