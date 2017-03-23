​В Югре 24 марта пройдет снежная метель: ветер усилится до 17 метров в секунду

В пятницу, 17 марта, на территории Югры ожидается неблагоприятная погода. По прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в округе ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, метель, снег и мокрый снег. Температура ночью составит минус 2-7 ºС, при прояснениях до минус 12 ºС, днем -1,+4 ºС.

На выходных также ожидаются снегопады, в некоторых районах — метель, порывистый ветер. Температура ночью -4,-9 ºС, при прояснениях -10,-15 ºС, днем -3,+2 ºС.