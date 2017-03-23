​В Пыть-Яхе произошел пожар в жилом доме // ВИДЕО

В четверг, 23 марта, в 12.23 в дежурную часть Пыть-Яха поступило сообщение о загорании жилого двухэтажного дома в третьем микрорайоне. На месте происшествия работали восемь единиц техники, 20 человек личного состава. Спасателям удалось справиться с огнем меньше, чем за час — в 13.05 пожар был локализован, в 13.06 — ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Деревянный дом № 36 был признан аварийным частично расселен, уточняет «Пыть-Ях Информ». По предварительным данным, возгорание произошло в квартире № 7, жильцы которой уже съехали.