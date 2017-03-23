​Шварценеггер больше не будет Терминатором

Пора прощаться с Терминатором: Арнольд Шварценеггер не вернется к звездной роли, а финансирование шестой и седьмой частей франшизы прекращено. Об этом со ссылкой на New York Daily News сообщает soyuz.ru: американское СМИ, в свою очередь, ссылается на собственные источники в студии Paramount.

Причина тому — посредственные показатели «Генезиса», очередной части франшизы, которая, несмотря на участие Шварценеггера, не вызвала восторга у аудитории. В случае успеха фильм стал бы началом новой франшизы, отмечают в студии, чьи боссы сейчас лишились всяких надежд на успех.

Впрочем, с Арнольдом или нет, но у «Терминатора» все-таки еще есть шансы вернуться на экраны: в 2019 году права на франшизу вернутся режиссеру Джеймсу Кэмерону, снявшему первые две части, ставшие ныне классическими. Он по такому случаю может реабилитировать сагу, выступив в очередной серии как продюсер: по крайней мере, ранее он о таком варианте развития событий заявлял, отметив, что режиссером мог бы стать создавший «Дэдпула» Тим Миллер.