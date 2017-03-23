​Владимиру Путину доложили об убийстве Вороненкова

Официальных комментариев от Кремля по поводу убийства экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, судя по всему, не стоит ждать: «Это не наша тема, что нам комментировать», — заявил «Дождю» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что главе государства было доложено об убийстве парламентария, который, напомним, уехал на Украину и принял гражданство этой страны.

Полиция Киева отметила, что к убийству, возможно, причастна российская сторона, а некоторые представители российского Совфеда и Госдумы заявили, что убийство — провокация украинской стороны.