​Forbes назвал самые надежные банки России: их всего 11

Самыми надежными банками признаны Сбербанк, «ЮниКредит банк» и Росбанк: Forbes опубликовал рейтинг, в который вошло всего 11 кредитных организаций, которые работают на территории РФ.

В качестве одного из критериев надежности эксперты назвали участие банков в международных рейтингах — всего же представлено три важнейших критерия: наличие рейтинга, активы более десяти миллиардов рублей, доля вкладов физических лиц более трех процентов пассивов.

Помимо названных лидеров, трем критериям соответствуют также Райффайзенбанк, Ситибанк, «Банк Интеза», Бэнк оф Чайна, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Альфа банк».