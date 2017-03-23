​Югру посетят Президент Федеральной нотариальной палаты и нотариусы УрФО

В Югре состоится заседание Координационно-методического совета (КМС) нотариальных палат Уральского Федерального округа, в ходе которого нотариусы планируют обменяться опытом работы и обсудить актуальные вопросы нотариальной деятельности в целях выработки единой правоприменительной практики в свете последних изменений в законодательстве.

В предстоящий понедельник, 27 марта, в Сургуте соберутся нотариусы со всех регионов Уральского федерального округа – Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Согласие принять участие в мероприятии нотариусов УрФО подтвердил Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. На заседание КМС также приглашены начальник Управления Минюста России Владимир Брюхов и руководитель Управления Росреестра по ХМАО-Югре Владимир Хапаев.

Нотариусы в ходе мероприятия, в частности, планируют обменяться практикой оформления сделок с недвижимым имуществом – договоров оформления долей в праве собственности на жилое помещение, приобретенное за счет средств материнского капитала, а также смешанных договоров, содержащих элементы различных договоров и договоров, связанных с реализацией программы переселения граждан из ветхого и непригодного жилья, переселения граждан из районов Крайнего Севера.

Интересным обещает стать обсуждение вопроса об отличии брачного контракта от договора раздела совместно нажитого имущества между супругами, приобретении супругами имущества в долевую собственность.

В ходе обсуждения служители пера и печати также затронут вопросы применения в практике Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ, действующего с прошлого года, а также вопросы нотариального делопроизводства. Оживленным обещает стать рассмотрение вопроса, связанного с взиманием платы за оказание услуг правового и технического характера.

Участники заседания КМС нотариальных палат УрФО в конце мероприятия в режиме видеоконференцсвязи с директором Фонда «Центр инноваций и информационных технологий» Владимиром Голобоковым планируют обсудить проблемные вопросы, возникающие в ходе работы с Единой информационной системой нотариата России.