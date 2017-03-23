​Экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков убит в Киеве

В Киеве сегодня был убит бывший депутат российского парламента Денис Вороненков, передает РИА Новости со ссылкой на начальника полиции Киева.

Убийство произошло в центре столицы — в районе отеля Премьер-палаца: целью стрелявшего было несколько мужчин, предположительно, бизнесменов. Однако полиция Киева завила, что не исключает заказного характера убийства депутата.

Сам стрелявший был ранен в перестрелке, его личность сейчас устанавливается.

Вороненков, напомним, ранее уехал из России — на родине против него было заведено уголовное дело о мошенничестве. Депутат принял гражданство Украины, а в России был объявлен в международный розыск.