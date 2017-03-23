​Сергей Лавров назвал Трампа и Ле Пен реалистами — а не маргиналами и популистами

Президент Америки Дональд Трамп и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен — не маргиналы и не популисты: они — реалисты, завил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. Его слова приводят «Ведомости».

«Я бы не называл ни Дональда Трампа, ни Марин Ле Пен маргиналами хотя бы потому, что они полностью встроены в те принципы, которые лежат в основе функционирования американского государства и французского государства», — сказал министр в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России. Прежде чем, называть этих политиков маргиналами, стоит вспомнить, что один из них — глава государства, а другой — депутат Европарламента и кандидат в президенты, отметил он.

«И я бы не называл их полулистами, слово «популисты» имеет негативный оттенок, — добавил дипломат. — Я бы назвал их реалистами, если хотите, или антиглобалистами».