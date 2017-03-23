​Россия оказалась на втором месте по количеству утечек конфиденциальных данных

На 80 процентов за 2016 год выросло в России число утечек конфиденциальных данных, передает РБК: зарегистрировано 213 случаев, что вывело страну на второе место в мире. На первом находится США, на третьем — Великобритания, причем всплеск утечек в тройке наблюдается только в России: в Америке и Британии количество осталось стабильным — 838 и 67 соответственно.

Данные представил аналитический центр компании InfoWatch, специализирующейся на кибербезопасности. «Такое резкое увеличение числа утечек в России может быть связано с развитием сервисов, которые обрабатывают персональные данные, и соответственным увеличением объемов обрабатываемых данных», — объяснил представитель компании.

Всего же в мире в 2016 году было зафиксировано 1556 случаев утечек данных из организаций, и это на 3,4 процента больше, чем в 2015 году. Большая часть утечек — порядка 93 процентов —связана с кражей персональных данных и платежной информации пользователей.