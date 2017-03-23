28 процентов россиян не против монархии в России. Это на шесть процентов больше, чем в 2006 году. Причем, шесть процентов опрошенных ВЦИОМ «за монархию» и могут даже назвать человека, подходящего на роль самодержца. Категорически против существования монархической формы правления в нашей стране сегодня 68 процентов россиян.

В то же время при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только восемь процентов называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88 процентов — республику.

Респонденты, которые могли бы поддержать восстановлении монархии в России, чаще всего объясняли свою позицию желанием видеть у власти одного человека, а также тем, что это традиционный строй для нашей страны, большим порядком и стабильностью. Основные аргументы противников монархической формы правления: приверженность демократическим принципам, негативная оценка эпохи самодержавия в России.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16-18 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.